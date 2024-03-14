Зангезурский коридор обязательно должен быть открыт, Армения должна убрать с герба изображение Агрыдага - Бинали Йылдырым (Дополнено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор обязательно должен быть открыт, Армения должна убрать с герба изображение Агрыдага.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым.

"Это также отражено в соглашении о прекращении огня. После разрешения Карабахского конфликта Армения получила возможность вывести свою страну из блокады. Конституция Армении должна измениться, эта страна должна отказаться от своих разделительных целей и убрать символ горы Агрыдаг с герба", - подчеркнул Б.Йылдырым.

Напомним, что согласно трехстороннему Заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, по соглашению сторон (Азербайджан, Армения, Россия) должно быть обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, соединяющих западные районы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

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