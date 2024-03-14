Премьер-министр Азербайджана и президент Албании обсудили сотрудничество в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - 14 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Республики Албания Байрамом Бегаем, находящимся с визитом в Баку.

Как сообщили в четверг Trend в Кабинете министров, на встрече было подчеркнуто значение XI Глобального Бакинского форума, высоко оценено участие президента Албании в данном мероприятии.

Было выражено удовлетворение динамикой развития отношений между двумя странами. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Албания также плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций.

Решения, принятые в связи с открытием посольства Азербайджана в Албании и Албании в Азербайджане, были расценены как проявление высокого уровня двусторонних связей.

Была выражена надежда, что подписанное в начале текущего месяца в рамках визита премьер-министра Албании в Азербайджан межправительственное соглашение об экономическом сотрудничестве даст толчок развитию связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Были особо подчеркнуты положительные результаты сотрудничества в сфере энергетики и важность проекта TAP в этом контексте, высоко оценена роль Албании как транзитной страны в поставках азербайджанского газа в Европу.

Также было упомянуто о необходимости развития сотрудничества в сфере туризма.

Помимо этого, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с расширением связей между двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес.

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