По предложению Азербайджана из доклада комитета по политическим вопросам ПА Евронест удалена фраза "Нагорно-карабахский конфликт"

БАКУ /Trend/ - На 11-й сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Евронест в Брюсселе (Королевство Бельгия), были заслушаны доклады комитетов, избраны новые председатели комитетов и определены темы следующих докладов.

Как сообщает в среду Trend, в докладе, подготовленном комитетом по политическим вопросам, правам человека и демократии, отражены вопросы региональной безопасности.

В результате изменений, предложенных азербайджанской делегацией и принятых большинством голосов, из доклада были исключены такие фразы, как "Замороженный Нагорно-Карабахский конфликт", "Ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию в определении азербайджано-армянских границ", "мирные переговоры ведутся только при посредничестве Брюсселя".

Вместо этого в докладе нашло свое отражение то, что каждый должен поддерживать процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, осуществление этого процесса в соответствии с нормами международного права.

Выступившие на обсуждении депутаты - Таир Миркишили, Турал Гянджалиев, Нурлан Гасанов отметили исключительную роль Азербайджана в установлении безопасности в регионе, подчеркнули важность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией и открытия региональных коммуникаций для его укрепления.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!