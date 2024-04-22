Гейдар Алиев сыграл очень значимую роль в реализации проекта Байкало-Амурской магистрали​ - Владимир Путин

МОСКВА /Trend/ - В эти дни мы отмечаем 50-летие БАМ. Все хорошо знают, что Гейдар Алиев сыграл очень значимую роль в реализации этого проекта.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал, в частности, Президент России Владимир Путин на встрече в Москве с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым один на один.

Напомнив, что великий лидер Гейдар Алиев возглавлял правительственную комиссию по вопросам строительства БАМ, Президент Владимир Путин сказал: "По сути он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Мы это не только знаем, мы помним и очень благодарны ему, храним память об этом".