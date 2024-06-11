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Обсуждены вопросы расширения азербайджано-австрийских военных связей

Политика Материалы 11 июня 2024 18:01 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы расширения азербайджано-австрийских военных связей
Фото: Министерство обороны Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 11 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в стране делегацию во главе с генеральным секретарем министерства обороны Австрии Арнольдом Х. Каммелем.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, поприветствовав делегацию, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что рад видеть в Азербайджане представителей дружественной и партнерской страны.

Министр обороны Закир Гасанов проинформировал о работах по разминированию освобожденных от оккупации территорий.

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