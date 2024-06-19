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Президент Ильхам Алиев: Международный центр Низами Гянджеви за короткий промежуток времени завоевал высокий авторитет и доверие

Политика Материалы 19 июня 2024 10:36 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Международный центр Низами Гянджеви за короткий промежуток времени завоевал высокий авторитет и доверие
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви, который функционирует, руководствуясь философскими мыслями, прогрессивными идеями гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, общечеловеческими ценностями и принципами, за короткий промежуток времени превратился в один из ведущих международных институтов в мире, завоевав высокий авторитет и доверие.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 29-го Заседания высокого уровня на тему «Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее», организованного Международным центром Низами Гянджеви в Баку.

"Инициативы Международного центра Низами Гянджеви, предложенные им новые подходы к решению актуальных вопросов глобальной повестки дня получают одобрение и высоко оцениваются на международной арене", - сказал глава государства.

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