Президент Ильхам Алиев: На COP29 пройдут переговоры по согласованию новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года

БАКУ /Trend/ - На COP29, которая будет организована в Баку, пройдут переговоры по согласованию новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 29-го Заседания высокого уровня на тему «Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее», организованного Международным центром Низами Гянджеви в Баку.

"Согласование новой коллективной количественной цели с целью удовлетворения растущих финансовых потребностей развивающихся стран, связанных с изменением климата, является главной задачей, стоящей перед всеми нами, инвестицией в наше общее будущее, нашей коллективной ответственностью перед нынешним и будущими поколениями. Азербайджан примет все необходимые меры для продвижения этих переговоров в условиях прозрачности и инклюзивности, ускорения выполнения взятых ранее обязательств и обещаний", - сказал глава государства.