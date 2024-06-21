В Азербайджане внесены изменения в "Положение о службе в таможенных органах" - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ № 1153-VIQD Президента Азербайджанской Республики "О применении закона Азербайджанской Республики от 21 мая 2024 года "О внесении изменений в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденное законом № 768-IQ Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года и указ № 243 "О применении закона Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о службе в таможенных органах" от 30 декабря 1999 года .

Как сообщает в пятницу Trend, согласно указу, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьями 59 и 59-1 "Положения о службе в таможенных органах", утвержденного законом № 768-IQ Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года, осуществляет Кабинет министров Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок, в соответствии со статьей 59 "Положения о службе в таможенных органах", утвержденного законом 768-IQ Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года, утвердить порядок перемещения должностных лиц таможенных органов и членов их семей на новое место службы, а также оплаты расходов на перевозку их имущества и единовременной компенсации и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

Кроме того, Кабинету министров, в соответствии со статьей 59-1 настоящего Положения, поручено в указанный срок утвердить порядок и сумму выплаты денежной компенсации за аренду жилья должностным лицам таможенных органов и членам их семей в связи со сменой места службы в таможенных органах, не имеющим места жительства и проживающим по этой причине в арендуемой квартире и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

Также Кабинет министров должен решить в указанный срок иные вопросы, вытекающие из закона №1153-VIQD Азербайджанской Республики от 21 мая 2024 года "О внесении изменений в "Положение о службе в таможенных органах"", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года № 768-IQ.

Согласно указу, в третьем абзаце части 2 указа № 243 Президента Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года "О применении закона Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о службе в таможенных органах" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2000, № 1, статья 22 (том I)" слова "в статье 81-й" заменяются на слова "в статьях 59-й, 59-1-й и 81-й".