Президент Ильхам Алиев: Наша цель – обеспечить очень сложный подход к максимальному использованию возобновляемых энергоресурсов

БАКУ /Trend/ - Самому Азербайджану не понадобится столько возобновляемых энергоресурсов, сколько мы планируем производить. Поэтому наша цель – обеспечить экспорт.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Евроньюс.

«Наша цель - обеспечить также очень сложный подход к максимальному использованию возобновляемых энергоресурсов для производства электричества и экономии природного газа, направляя его тем, кому он сейчас необходим, в первую очередь – в Европу. Таким образом, есть еще много вопросов, над которыми нам нужно поработать. И я не сомневаюсь, что те из них, которые зависят исключительно от нашей внутренней программы действий, будут реализованы в полном объеме. А над реализацией тех, которые требуют международных усилий, нам, конечно, будет необходимо поработать с нашими партнерами», - подчеркнул глава государства.