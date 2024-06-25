Депутаты Милли Меджлиса примут участие в Глобальной конференции женщин-парламентариев в Катаре

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Малахат Ибрагимгызы, Севиль Микаилова и Амина Агазаде совершат визит в город Доха (Катар).

Как сообщили во вторник Trend в Милли Меджлисе, в рамках визита депутаты примут участие в Глобальной конференции, посвященной теме "Роль женщин-парламентариев в разработке, реализации и мониторинге законодательства, политики и стратегии в связи с борьбой с терроризмом и насильственным экстремизмом".

На мероприятии намечено выступление депутата Амины Агазаде на дискуссиях о роли парламентариев в борьбе с терроризмом и предотвращении насильственного экстремизма.

Визит завершится 29 июня.

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