Помощник госсекретаря США посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен 27-29 июня посетит Азербайджан и Хорватию, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госдеп.

Согласно информации, в Баку помощник госсекретаря встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками. Он подчеркнет прогресс в двусторонних отношениях США и Азербайджана и поддержку Вашингтона в заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Затем помощник госсекретаря О'Брайен отправится в Дубровник (Хорватия), чтобы принять участие в Дубровницком форуме и обсудить евроатлантическую интеграцию Западных Балкан с европейскими партнерами и союзниками.

В своем выступлении на форуме помощник госсекретаря подчеркнет поддержку США раскрытию реформаторского потенциала региона. О'Брайен также встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками Хорватии, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, энергетическую безопасность и другие ключевые приоритеты в двусторонних отношениях США и Хорватии.