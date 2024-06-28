В Азербайджане устанавливается наказание за принуждение к раннему браку

БАКУ /Trend/ - За принуждение к вступлению в брак или к раннему браку устанавливается наказание.
Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в предложенном изменении в Уголовный кодекс, которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Согласно изменению, статья 176-1 УК (принуждение женщины к вступлению в брак) переименовывается в "Принуждение к вступлению в брак или к раннему браку".
За принуждение лица, не достигшего брачного возраста, к вступлению в брак, предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от 3 до 4 тысяч манатов или лишения свободы на срок до четырех лет.
В статьях 176-1 и 176-2 настоящего кодекса под "ранним браком" понимается союз, заключенный с несовершеннолетним с целью создания семьи без заключения брака.
После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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