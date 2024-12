Министерству цифрового развития и транспорта поручены новые обязанности - указ (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:58 )

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, согласно указу, обязанности министерства расширены.

Согласно указу, министерство цифрового развития и транспорта является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику и регулирование в сферах цифрового развития, электронного правительства, телекоммуникаций, почты, космической деятельности, высоких технологий (цифровые технологии, информационные технологии, микроэлектроника, искусственный интеллект, нано-, био- и другие инновационные наукоемкие технологии), персональных данных и транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный транспорт, а также навигация).

Министерство принимает меры по определению приоритетов по внедрению цифровых технологий, расширению применения цифровизации и инноваций, достижению устойчивого технологического развития существующей информационной инфраструктуры, а также совершенствованию государственных услуг и процессов управления в цифровой среде;

участвует в организации и координации поисково-спасательных работ, связанных с событиями в гражданской авиации;

совместно с соответствующими государственными органами принимает меры по осуществлению управления интернетом, обеспечению теле- и радиовещания, информационной безопасности эфирного пространства и управления радиоспектром, а также по предотвращению глобальных кибератак;

принимает меры по переходу государственных информационных систем и ресурсов в "правительственное облако";

повышает уровень осведомленности пользователей об услугах, предоставляемых государственными учреждениями с применением цифровых и других информационно-коммуникационных технологий, принимает меры по постоянному совершенствованию процессов на основе отзывов пользователей о проблемах, связанных с этими услугами, а также удовлетворенности их использованием;

предоставляет заключение о выдаче, переоформлении, приостановлении, восстановлении или аннулировании лицензий или разрешений, их дубликатов и дополнений в соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" по вопросам, относящимся к направлениям деятельности министерства, а также на соответствующие виды деятельности, контролирует соблюдение условий разрешения;

в зависимости от характера и продолжительности дорожных работ дает согласие на их начало через подведомственное учреждение;

определяет правила сертификации членов экипажа на судах транспортного флота Азербайджанской Республики;

ведет официальный реестр судов (за исключением маломерных судов) под государственным флагом Азербайджанской Республики, железнодорожных транспортных средств, воздушных судов гражданской авиации и космических объектов через подведомственные органы;

выдает заключение о планах движения в городе (мобильности);

организует государственную экспертизу информационных ресурсов и систем персональных данных, а также их проектную документацию через подведомственное учреждение, организует просвещение собственников, операторов и субъектов в области охраны персональных данных;

осуществляет аудит сбора, обработки и защиты персональных данных в соответствии с требованиями организационных и технических нормативных правовых актов на основании заказа собственников и операторов персональных данных через подведомственное учреждение;

обеспечивает защиту интересов страны в соответствующей области в международных и региональных организациях;

принимает меры по осуществлению управления радиоспектром непосредственно и через подведомственное учреждение;

обеспечивает технологическое развитие существующей инфраструктуры с целью повышения качества услуг и доступа к широкополосному интернету;

развивает наземное и спутниковое цифровое телевизионное вещание на территории Азербайджанской Республики совместно с соответствующими структурами, организовывает цифровое радиовещание и продвигает новейшие технологии вещания;

совместно с соответствующими органами принимает меры по выявлению и пресечению действий, направленных на нарушение кибербезопасности других информационных инфраструктур по всей стране, за исключением тех, которые принадлежат государственным учреждениям, а также безопасности критически важных информационных инфраструктур;

организует деятельность национального центра по борьбе с компьютерными инцидентами, обеспечивающего реализацию превентивных мер в стране, определяет единые механизмы информирования между национальными и отраслевыми центрами по борьбе с компьютерными инцидентами;

получает информацию об электронных угрозах и киберинцидентах от соответствующих органов, аналогичных учреждений других стран, международных организаций, а также физических и юридических лиц, а также принимает меры по обеспечению полноты (точности, актуальности) и доступности информации (возможность обращения, получения, удержания под контролем);

совместно с соответствующими государственными структурами принимает меры по обеспечению информационной безопасности эфирного пространства страны;

ведет государственную регистрацию и государственный реестр информационных систем персональных данных в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О персональных данных", а также совместно с соответствующими государственными органами проверяет соответствие сбора, обработки и защиты персональных данных в информационных системах, включенных в государственный реестр, требованиям данного закона, заявленным целям информационной системы информации и методов ее обработки;

осуществляет функции координирующего органа в соответствии с правилами, установленными Президентом Азербайджанской Республики, по формированию, ведению, интеграции и архивированию государственного информационного резерва и системы;

принимает меры по оцифровке услуг "государство–гражданин" (G2C – government to citizen), "государство-бизнес" (G2B – government to business), "государство–государство" (G2G – government to government), "бизнес–государство" (B2G – business to government), "бизнес–потребитель" (B2C – business to consumer) и "бизнес–бизнес" (b2b – business to business) и при возможности реализует меры по проактивной организации этих услуг, а также по их улучшению;

принимает через подведомственное учреждение меры, связанные с безопасностью морского плавания, охраной жизни и здоровья людей на море, охраной морской среды;

вносит предложения по обеспечению бесперебойности, безопасности и качества процессов перевозки железнодорожным транспортом;

определяет правила обслуживания на тупиковых железнодорожных путях, контролирует соблюдение этих правил и требований безопасности движения, а также проверяет знания правил технической эксплуатации железных дорог и правил технической безопасности в структурах, имеющих тупиковые железнодорожные линии;

определяет требования к производству, эксплуатации и техническому обслуживанию локомотивов, грузовых, пассажирских и багажных вагонов, моторвагонных средств передвижения, а также других компонентов движения и контейнеров, обеспечивающих выполнение перевозок и работу железнодорожного транспорта;

контролирует эксплуатацию отдельных объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, сети единой производственной инфраструктуры и поездов, обеспечение пожарной безопасности и охраны, а также организацию грузовой работы, перевозок и движения поездов на железных дорогах общего пользования;

утверждает требования, связанные с оказанием коммуникационных, информационных, маркетинговых, сервисных и иных услуг в сфере железнодорожного транспорта, а также контролирует осуществление пассажирских и грузовых перевозок с использованием железнодорожной инфраструктуры общего пользования;

обеспечивает организацию и ведение единого реестра в целях осуществления регистрации государственных информационных ресурсов и систем, а также электронных услуг;

информирует Президента Азербайджанской Республики дважды в год о проделанной работе и мерах, связанных с цифровым развитием и электронным правительством (в том числе формировании и совершенствовании государственных информационных систем и ресурсов, а также организации и совершенствовании электронных услуг);

принимает меры по проектированию, строительству, реконструкции, техническому обслуживанию инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе железнодорожных линий и административных зданий, развитию материально-технической базы, по текущему содержанию дорожного хозяйства.

Кабинет министров должен решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.