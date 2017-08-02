МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах

2 августа 2017 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с соблюдением правил безопасности на пляжах.

В распространенном в среду обращении МЧС напоминается, что самое безопасное время для отдыха на пляжах – с 9:00 до 20:00. Также отмечается, что нельзя купаться в запрещенных местах, заплывать за разрешенные для купания зоны, купаться в море в ветреную погоду, ночевать на пляже, находиться на пляже в нетрезвом состоянии, ловить рыбу на пляже, приходить на пляж с иными лодками и катерами, кроме спасательной техники. Также напоминается, что опасно долгое время находиться под палящим солнцем, заходить в воду в темное время суток.

В обращении подчеркивается, что дети на пляже не должны оставаться без присмотра.

Также отмечается, что следует соблюдать указания предупредительных знаков и табло, призывы и требования спасателей.

Ведомство отмечает, что несоблюдение правил безопасности на пляже опасно для жизни, и напоминает, что в случае возникновения опасности следует звонить по номеру «112».

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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