Завтра в Баку умеренная погода, до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшероне ночью 23-26, днем 31-36, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью 60-65, днем 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, умеренный восточный ветер.

Ночью 20-25, днем 34-39, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)