За последние 20 лет наиболее теплый январь в Баку пришелся на 2004 год

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана внесло ясность в вопрос соответствия температурных условий нынешней зимы с показателями последнего периода.

Как сообщил Trend во вторник главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов МЭПР Асиф Вердиев, несмотря на то, что этой зимой в горных районах Азербайджана были зафиксированы морозы, в Баку и на Абшеронском полуострове морозная погода еще не наблюдалась.

«В январе текущего года в Баку днем температура воздуха составляла 7-10 градусов тепла, что близко к климатической норме и даже немного выше нормы», - сказал главный гидролог.

Вердиев отметил, что в Баку и на Абшеронском полуострове погода в январе в минувшие годы была еще теплее, чем в текущем году.

«Наиболее теплый январь за минувшие 20 лет был зафиксирован в 2004 году. В первой декаде января среднемесячная температура была на 2,4 градуса выше климатической нормы. Теплая погода в январе был зафиксирована в 2005, 2007, 2011, 2013, 2014, 2015 годах. Температура воздуха, зафиксированная в Баку и на Абшеронском полуострове, хоть и не низкая, но характерная для зимнего сезона. В январе 2013 года температура воздуха составляла 15-19 градусов тепла, а в 2015 году составляла 15 градусов тепла», - подчеркнул Вердиев.

Главный гидролог отметил, что за последние 20 лет наиболее холодная погода в январе была зафиксирована в 2008 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.