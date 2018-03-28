Все верующие Азербайджана будут участвовать в президентских выборах - шейхульислам

28 марта 2018 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Все верующие Азербайджана как один будут участвовать в предстоящих президентских выборах.

Об этом в среду сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что верующие, как и все граждане Азербайджана, должны быть активными на этих выборах.

«Мы должны участвовать в президентских выборах и работать во имя государственности. Верю, что верующие Азербайджана сделают свой выбор и уже определились, за кого будут голосовать. Сегодня развитие азербайджанства – долг каждого человека, в том числе верующих», - сказал Пашазаде.

Отметим, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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