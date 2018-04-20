В Пекине будут изучать азербайджанский язык (ФОТО)

20 апреля 2018 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский государственный университет (БГУ) посетила делегация во главе с ректором Пекинского университета иностранных языков (ПУИЯ), профессором Пен Лоном, сообщает вуз в пятницу.

Ректор, академик Абель Магеррамов приветствовал гостей и сказал, что БГУ установил связи со многими центрами науки и образования мира, в том числе с известными китайскими университетами. Говоря об Институте Конфуция, созданном при БГУ, ректор также сообщил о подготовке на факультете востоковедения кадров по специальности «Китайский язык и литература».

Ректор Пен Лон отметил, что министерство образования Китая в рамках стратегии «Один пояс, один путь» принял решение о подготовке в ПУИЯ кадров по азербайджанскому языку. В очередном учебном году 12 молодых китайцев в течении четырех лет на ступени бакалавра начнут изучать азербайджанский язык. Учебная программа наряду с азербайджанским языком, включает изучение истории, культуры и литературы Азербайджана. ПУИЯ выделил гранты для написания учебников по азербайджанскому языку, подготовки словарей и проводит исследования в области современной азербайджанской литературы и истории китайско-азербайджанских отношений.

На встрече стороны затронули такие вопросы, как обмен студентами и преподавателями, совместной подготовки кадров в области языка, международных отношений, литературы, регионоведения, азербайджановедения, управления и других областях.

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Azernews Newspaper
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