Бакинский военный суд удовлетворил иск СГБ к экс-сотрудникам упраздненного МНБ

23 апреля 2018 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский военный суд удовлетворил иск Службы государственной безопасности Азербайджана в размере одного миллиона манатов к бывшим сотрудникам упраздненного министерства национальной безопасности.

Президенту Азербайджана было направлено представление о лишении звания генералов МНБ. Также был частично обеспечен гражданский иск некоторых пострадавших. Кроме этого, суд вынес постановление о лишении обвиняемых лиц всех воинских званий и государственных наград.

На судебном процессе в здании суда Сабунчинского района, проводимом председателем Бакинского военного суда Хабибом Гасановым, обвиняемым лицам был вынесен приговор.

Решением суда Субахир Гурбанов был приговорен к 14 годам лишения свободы. Другие обвиняемые – Физули Алиев – к 14 годам, Заур Мамедов – к 10 годам и шести месяцам, Натиг Алиев - к 10 годам и шести месяцам, Теймур Гулиев – к 12 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Фархад Атаев был приговорен к лишению свободы условно и был освобожден в зале суда.

Также Натаван Мурватова была осуждена на пять лет условно. Эльшад Азизов, Эшгин Алиев и Анар Ширалиев получили условное наказание.

Напомним, что государственный обвинитель требовал назначить Субахиру Гурбанову 16 лет лишения свободы, Теймуру Гулиеву – 16 лет, Натаван Мурватовой – 12 лет, Физули Алиеву – 15 лет, Зауру Мамедову – 13 лет, Натигу Алиеву – 14 лет, Фархаду Атаеву – семь лет, Анару Ширалиеву – семь лет, Эшгину Алиеву – семь лет и Эльшаду Азизову – восемь лет.

Кроме этого, государственный обвинитель попросил обеспечить гражданский иск Службы государственной безопасности на сумму один миллион манатов в отношении обвиняемых лиц.

Также гособвинитель потребовал в соответствие с законом вынести решение о конфискации имущества этих лиц, на которое наложен арест.

Отметим, что бывшие начальники главного управления и управления МНБ – Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мурватова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натиг Алиев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев, Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане вынесен приговор экс-сотрудникам упраздненного МНБ
Происшествия 17:49
Экс-министр упраздненного МНБ вновь вызван в Генпрокуратуру
Общество 10 ноября 2017 12:43
82 гражданина Азербайджана, присоединившихся к террористическим организациям, привлечены к уголовной ответственности - СГБ
Общество 12 сентября 2017 11:59
В Баку начался очередной суд над группой экс-сотрудников упраздненного МНБ
Происшествия 27 апреля 2017 16:56
В Азербайджане предотвращена попытка вывоза в Турцию золотых слитков и инвалюты в крупном размере
Происшествия 10 марта 2017 14:45
Адвокаты попросили отпустить под домашний арест экс-сотрудников МНБ Азербайджа
Общество 14 февраля 2017 17:04
В Бакинском военном суде начался суд над экс-сотрудниками МНБ
Происшествия 19 января 2017 15:52
СГБ Азербайджана выявила преступные группировки, занимавшиеся незаконным оборотом валюты на десятки миллионов долларов
Общество 28 декабря 2016 20:04
Операция СГБ Азербайджана с рэкет-журналистикой должна поддерживаться обществом - депутат
Общество 7 декабря 2016 15:10
В Азербайджане предотвращена попытка контрабандного вывоза большого количества золотых слитков
Общество 15 ноября 2016 20:42
Арестованные генералы МНБ Азербайджана ежемесячно брали в минсвязи $150 тысяч
Общество 14 ноября 2016 12:26
СГБ Азербайджана провела антитеррористическую операцию, уничтожено двое террористов
Общество 27 октября 2016 20:31
В Азербайджане в связи со Службами госбезопасности и внешней разведки внесены изменения в закон «О государственной службе» (Обновлено)
Политика 15 октября 2016 13:41
Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана совершили восхождение на пик «Гейдар зирвеси» (ФОТО)
Общество 9 мая 2016 14:42
Продлен срок ареста генерала упраздненного МНБ Азербайджана
Общество 21 апреля 2016 18:16
Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана отметили профессиональный праздник (ФОТО)
Политика 28 марта 2016 21:31
У Службы госбезопасности Азербайджана появился свой сайт
Политика 17 марта 2016 14:49
Службы безопасности Азербайджана и Ирана обсудили вопросы сотрудничества
Политика 24 февраля 2016 19:32