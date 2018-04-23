Бакинский военный суд удовлетворил иск СГБ к экс-сотрудникам упраздненного МНБ

БАКУ /Trend/ - Бакинский военный суд удовлетворил иск Службы государственной безопасности Азербайджана в размере одного миллиона манатов к бывшим сотрудникам упраздненного министерства национальной безопасности.

Президенту Азербайджана было направлено представление о лишении звания генералов МНБ. Также был частично обеспечен гражданский иск некоторых пострадавших. Кроме этого, суд вынес постановление о лишении обвиняемых лиц всех воинских званий и государственных наград.

На судебном процессе в здании суда Сабунчинского района, проводимом председателем Бакинского военного суда Хабибом Гасановым, обвиняемым лицам был вынесен приговор.

Решением суда Субахир Гурбанов был приговорен к 14 годам лишения свободы. Другие обвиняемые – Физули Алиев – к 14 годам, Заур Мамедов – к 10 годам и шести месяцам, Натиг Алиев - к 10 годам и шести месяцам, Теймур Гулиев – к 12 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Фархад Атаев был приговорен к лишению свободы условно и был освобожден в зале суда.

Также Натаван Мурватова была осуждена на пять лет условно. Эльшад Азизов, Эшгин Алиев и Анар Ширалиев получили условное наказание.

Напомним, что государственный обвинитель требовал назначить Субахиру Гурбанову 16 лет лишения свободы, Теймуру Гулиеву – 16 лет, Натаван Мурватовой – 12 лет, Физули Алиеву – 15 лет, Зауру Мамедову – 13 лет, Натигу Алиеву – 14 лет, Фархаду Атаеву – семь лет, Анару Ширалиеву – семь лет, Эшгину Алиеву – семь лет и Эльшаду Азизову – восемь лет.

Кроме этого, государственный обвинитель попросил обеспечить гражданский иск Службы государственной безопасности на сумму один миллион манатов в отношении обвиняемых лиц.

Также гособвинитель потребовал в соответствие с законом вынести решение о конфискации имущества этих лиц, на которое наложен арест.

Отметим, что бывшие начальники главного управления и управления МНБ – Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мурватова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натиг Алиев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев, Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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