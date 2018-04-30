Ограничивается движение на одной из улиц Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 22:00 и до завтрашнего утра будет ограничено движение на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник.

Ограничение связано с нанесением дорожной разметки.

Водители могут воспользоваться в качестве альтернативы проспектом Ходжалы и улицей Наджафгулу Рафиева, говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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