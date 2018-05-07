Видеоинструкция на пользование туннелем от Бакинского Олимпийского стадиона к проспекту Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило видеоинструкцию по использованию перехода-туннеля от Бакинского Олимпийского стадиона к проспекта Гейдара Алиева.
В разноуровневую дорожную развязку, сооруженную всего за четыре месяца входят:
один автомобильный туннель протяженностью 496 метров;
подъездные дороги протяженностью 193 метра;
новый дорожный участок протяженностью 702 метра;
новый мост протяженностью 27 метров.
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