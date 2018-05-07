Видеоинструкция на пользование туннелем от Бакинского Олимпийского стадиона к проспекту Гейдара Алиева

7 мая 2018 23:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило видеоинструкцию по использованию перехода-туннеля от Бакинского Олимпийского стадиона к проспекта Гейдара Алиева.

В разноуровневую дорожную развязку, сооруженную всего за четыре месяца входят:

один автомобильный туннель протяженностью 496 метров;

подъездные дороги протяженностью 193 метра;

новый дорожный участок протяженностью 702 метра;

новый мост протяженностью 27 метров.

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