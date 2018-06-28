Создание Института теологии устранит необходимость получения религиозного образования за рубежом - госкомитет Азербайджана

28 июня 2018 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Создание Института теологии в Азербайджане устранит необходимость получения религиозного образования за рубежом. Об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал в четверг на конференции «Религиозное образование: текущая ситуация и цели».

Гурбанлы отметил, что в Азербайджане существовала необходимость в создании учебного заведения в этой сфере, предоставляющего образование под опекой азербайджанского государства, и распоряжением Президента Ильхама Алиева был создан Институт теологии.

Также он отметил, что, согласно законодательству Азербайджана, работающими в мечетях в стране должны быть лица, которые получили религиозное образование в Азербайджане.

Старший консультант отдела по межнациональным отношениям, мультикультурализму и религиозным вопросам Администрации Президента Азербайджана Музаффар Талыблы в свою очередь сказал, выступая на мероприятии, что Азербайджан проводит успешную политику в религиозной сфере. "Азербайджан признан в мире как центр толерантности. Сегодня Азербайджан направляет миру серьезные месседжи, связанные с религиозной толерантностью", - сказал он.

Также Талыблы отметил, что в Азербайджане есть силы, которые хотят привлечь молодежь к другим религиозным течениям. "С этой точки зрения религиозное образование имеет важное значение, и на Институт теологии возложены серьезные задачи», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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