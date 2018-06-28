Разрабываются новые учебники для учащихся школ тюркоязычных стран

БАКУ /Trend/ - Уже со следующего года в средних школах Азербайджана, Турции и Казахстана в качестве предмета по выбору будет преподаваться «Общая тюркская история».

Об этом в четверг сказал постоянный секретарь Международной тюркской академии Асхат Кешикбаев.

Кешикбаев отметил, что в соответствии с рекомендациями глав тюркоязычных стран были подготовлены программа и проект учебника «Общая тюркская история» для учащихся средних школ стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

Кешикбаев сказал, что в настоящее время Международная тюркская академия разрабатывает концепцию и программу учебника «Общая тюркская история», охватывающего XV-XXI века.

«В то же время продолжается работа над проектами учебников «Общая тюркская литература», "Общая тюркская география". Энциклопедия «Наследие отцов» уже доступна в онлайн-режиме», - добавил Кешикбаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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