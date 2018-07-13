Студенты БВШН будут работать и стажироваться в компании Petkim в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча со студентами и выпускниками вуза, которые приглашены работать или пройти стажировку на предприятиях нефтехимического комплекса Petkim компании SOCAR в Турции, и их родителями.

Как говорится в сообщении Высшей школы, распространенном в пятницу, в ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, заместитель генерального директора по работе с персоналом Petkim Petrokimya Holding Левент Коджагул, заведующий отделом по подбору кадров и повышению квалификации сотрудников холдинга Бахруз Бабаев, профессора и преподаватели Высшей школы.

Открывая встречу, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал ее участников и отметил, что в нынешнем году из всех претендентов в Азербайджане для трудоустройства и прохождения летней практики на заводах нефтехимического комплекса Petkim в Турции отобраны только студенты и выпускники Высшей школы. Сообщив, что четыре человека приняты на работу, а двадцать примут участие в стажировке в компании, ректор подчеркнул, что это свидетельствует о доверии SOCAR к БВШН и кадрам, которых готовит вуз.

Заместитель генерального директора по работе с персоналом Petkim Petrokimya Holding Левент Коджагул также отметил, что интерес компаний к студентам Высшей школы основан на том, что они обладают отличными теоретическими знаниями и хорошими практическими навыками по своей специальности, а также имеют четкое представление о правилах и процедурах в больших компаниях. По его словам, в дальнейшем Petkim Petrokimya Holding планирует приглашать на работу и стажировку больше студентов вуза. В заключение он поздравил тех молодых людей, которые начнут свою профессиональную деятельность в этом году, и их родителей.

Как сообщил завотделом по подбору кадров и повышению квалификации сотрудников Petkim Petrokimya Holding Бахруз Бабаев, летняя практика начнется на предприятиях холдинга в Измире 18 июля. Он рассказал об организации технологических процессов, правилах техники безопасности и охраны труда в компании, а также программах, разработанных для повышения квалификации молодых специалистов.

Выступившие на встрече выпускники Фарид Алиев, Фарид Мустафаев, Парвин Саламзаде и Мирхади Габибов, получившие приглашение на работу от Petkim, поблагодарили руководство SOCAR и БВШН и преподавателей вуза за предоставленные возможности, полученные знания и профессиональную подготовку. Молодые специалисты и их родители выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за внимание к вопросам образования, открытие в стране таких современных высших учебных заведений, как БВШН, и создание условий для развития молодежи.

В заключение встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между вузом и Petkim Petrokimya Holding, которое, в частности, предусматривает производственную практику студентов БВШН на предприятиях компании, повышение их профессионального уровня и технических знаний.

По условиям соглашения, в ходе стажировки, которая продлится два месяца, студенты БВШН смогут ознакомиться с деятельностью и проектами нефтехимического комплекса, применяемыми в химическом производстве современными технологиями и оборудованием, процедурами и технической документацией. Во время прохождения производственной практики всем студентам будет выплачиваться стипендия.

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