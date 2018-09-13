Ягуб Махмудов: Азербайджанские генералы и народные добровольцы сыграли очень большую роль в освобождении Баку от армяно-большевистской оккупации

БАКУ /Trend/ - Освобождение Баку от армяно-большевистской оккупации, наряду с ролью Кавказской исламской армии, возглавляемой Нуру пашой, является показателем большого героизма самого азербайджанского народа. Об этом директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Ягуб Махмудов сказал в четверг на симпозиуме на тему «100-летие освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации».

По его словам, освобождение Баку является очень важным событием в истории азербайджанской государственности.

Баку, который долгий период был центром Государства Ширваншахов, в 1918 году вновь получил статус столицы, сказал Махмудов.

Он отметил, что военные силы во главе с Нуру пашой не смогли бы в полной мере выполнить эту историческую задачу в изоляции от азербайджанского народа и национальных военных сил Азербайджана. "Азербайджанский народ сыграл огромную роль в освобождении Баку. Тогда Османское государство помогло нам, но поднялся и азербайджанский народ. В этих событиях очень большую роль сыграли наши генералы и народные добровольцы. Нуру паша с большим уважением относился к опыту и уровню подготовки Алиаги Шихлинского, прошедшего большой военный путь. Габиб бек Салимов же был начальником штаба Азербайджанского корпуса, и в то же время руководил Южной группой Кавказской исламской армии», - сказал Махмудов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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