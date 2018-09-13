БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается внести изменения в закон «Об образовании».
Изменения связаны с правом получения гражданами Азербайджана образования в зарубежных странах, а также получения иностранцами и лицами без гражданства образования в Азербайджане.
В статью 44 (Право граждан Азербайджанской Республики на получение образования в зарубежных странах, право иностранцев и лиц без гражданства на получение образования в Азербайджанской Республике) закона добавляется новый пункт 44.1-1.
Согласно этому пункту, страны для грантовых программ, учрежденных органом (структурой), уполномоченным соответствующим органом исполнительной власти, квоты по странам, критерии отбора и список лиц, представленных к получению грантов, будут определяться уполномоченным исполнительной властью органом (структурой).
Отметим, что изменения в закон предлагаются с целью исполнения распоряжений Президента Азербайджана «О предоставлении гражданам стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) грантов на обучение в высших учебных заведениях Азербайджана» от 6 декабря 2017 года и «О предоставлении грантов гражданам стран-членов Движения неприсоединения для обучения в вузах Азербайджана» от 10 января 2018 года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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