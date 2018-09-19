В Баку почтена память одного из видных ученых, подаренных Азербайджаном мировой науке - востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)

19 сентября 2018 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 19 сентября – день памяти ученого-востоковеда, педагога, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой, - одной из выдающихся личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке в XX веке.

В связи с этим днем коллективы Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей и Института востоковедения имени Зии Буниятова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) посетили во второй Аллее почетного захоронения могилу видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой, почтили ее светлую память, и возложили цветы и венки к ее могиле.

Рассказывая о значимости богатого научного наследия, заслугах в подготовке научных кадров видного азербайджанского ученого, профессора Аиды Имангулиевой, директор Института востоковедения, депутат Милли Меджлиса (парламента) Говхар Бахшалиева напомнила, что в период руководства Институтом востоковедения Аида Имангулиева проявила себя в качестве способного научного организатора.

Бахшалиева отметила, что Аида Имангулиева – ученый, оставивший неизгладимый след в развитии азербайджанской востоковедческой науки.

«Являясь автором трех солидных монографий, более 100 научных и научно-популярных статей, Аида Имангулиева впервые в системной форме изучила взаимосвязь и влияние арабской и западной литературы», - отметила директор Института.

По словам Бахшалиевой, именно благодаря ее исследованиям стало известно, что новоарабская литература находилась под очень сильным влиянием западной литературы, в том числе, английских романтиков, представителей русского реализма. «Это влияние оставило ощутимый след на развитии новоарабской литературы. Так, произведения, написанные арабскими поэтами и писателями, сохранив национальные особенности, заметно расширили сюжетные линии. Арабская литература освободилась от архаизмов средневековья, и была создана новая арабская литература. Создавая эти научные труды, Аида Имангулиева широко использовала английскую, французскую и русскую литературу», - сказала директор Института.

Бахшалиева добавила, что Аида Имангулиева прекрасно знала произведения представителей русского реализма - А.П.Чехова, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, Н.В.Гоголя. «Она буквально построчно изучала труды Белинского. И, Аида Имангулиева первой исследовала влияние творчества Белинского на арабскую литературу, в частности, на творчество ливанского писателя Михаила Нуайме. И можно сказать, что и сами арабы не смогли столь глубоко изучить появившуюся в эмиграции арабскую литературу - арабскую эмигрантскую литературу, как это сделала Аида Имангулиева. Поэтому ее произведения и сегодня являются настольными книгами студентов, исследователей. Сегодня в мире не найдется такого ученого, который исследовал бы новоарабскую литературу, появившуюся в эмиграции в конце XIX, начале XX века, и не обратился бы к трудам Аиды Имангулиевой», - отметила директор Института.

Ученый отметила, что Аида Имангулиева была одним из немногих специалистов, изучивших синтез литератур, их взаимное влияние друг на друга. «Сегодня творчество Аиды Имангулиевой является объектом исследований. Статьи о ней, а также ее собственные произведения изданы, и переведены сегодня на многие языки. Ученый никогда не покидает нас навсегда. Ее сегодня нет рядом с нами, но душой она с нами, память о ней живет во всех ее трудах. Пока существует востоковедческая наука, будут читаться труды Аиды Имангулиевой, к ним будут обращаться, и будут пользоваться созданной ею литературой. Мы верим, что грядущие поколения будут с большой благодарностью вспоминать такого великого ученого», - подчеркнула Бахшалиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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