В Баку еще 62 автобуса будут работать по системе “BakıKart”

БАКУ /Trend/ - До конца этого года компания "Xaliq Faiqoğlu" заменит 62 действующих автобуса на новые и современные автобусы, сообщили в четверг Trend в самой компании.

В сообщении говорится, что автобусы планируется подключить к системе "BakıKart".

«В настоящее время на девяти из 14 маршрутов работает система "Bakı Kart". В целом же населению оказывают услуги 226 пассажирских автобусов, на 164 из которых применяется карточная система оплаты проезда», - сказали в компании.

Кроме того, все эксплуатируемые автобусы оснащены системами видеонаблюдения.

«Основные требования к кандидатам, которые принимаются на работу водителями: они должны быть физически здоровыми, без судимости и иметь чистый наркотест. В ремонтном центре компании функционирует медпункт, где до выхода в рейс все водители проходят алкотест», - сказали в компании.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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