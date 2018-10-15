Бакинская Высшая школа нефти укрепляет сотрудничество с Мексиканским институтом нефти

15 октября 2018 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини и заместителем посла Альберто Аура Гонсалесом. На ней были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием сотрудничества БВШН с Мексиканским институтом нефти, сообщает вуз в понедельник.

Приветствовав гостей, ректор Эльмар Гасымов рассказал о последних достижениях БВШН. Он, в частности, сообщил, что выпускники этого года уже приняты на работу в различные азербайджанские и транснациональные компании. Ректор также рассказал о том, что в этом учебном году вуз впервые начал обучение студентов бакалавриата по специальности «Информационная безопасность», а также провел прием в магистратуру по программе бизнес-администрирования (MBA).

Поблагодарив за теплый прием, посол Мексики Родриго Лабардини подчеркнул, что следит за успехами БВШН и ее выпускников. По его словам, Мексиканский институт нефти, являющийся крупнейшим национальным научно-исследовательским и учебным центром в нефтегазовом секторе страны, заинтересован в развитии сотрудничества с Высшей школой.

На встрече также были рассмотрены перспективы реализации программы студенческого обмена между БВШН и институтом, а также возможности, в рамках сотрудничества, обеспечения доступа студентов вуза к богатым ресурсам электронной библиотеки Мексиканского института нефти.

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