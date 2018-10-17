Госкомитет Азербайджана о проблеме разрушения генофонда

БАКУ /Trend/ - Согласно неофициальным данным, 30 из каждых 100 женщин в Азербайджане делают аборт. По мнению социологов, если так будет продолжаться, то прогнозы о том, что к 2050 году население Азербайджана составит 12 миллионов, могут не оправдаться.

Об этом в среду сказала Trend главный консультант отдела информационных и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова.

По ее словам, согласно биологической норме, на каждые 100 новорожденных девочек должно приходиться 105-107 мальчиков. В Азербайджане же эти показатели резко отличаются, и на каждые 100 девочек приходится 114 мальчиков.

Вейсалова сказала, что это уже является демографической проблемой, и отметила, что азербайджанское законодательство не запрещает аборты.

«В настоящее время одной из актуальных проблем ряда стран мира является половой дисбаланс среди новорожденных детей. К сожалению, эта проблема не обошла стороной Азербайджан", - отметила Вейсалова.

По ее словам, сохранение в чреве матери мальчиков, но уничтожение девочек в соответствие с желанием мужа, свекрови и свекра может привести к нарушению гендерного баланса, а также разрушению генофонда.

По ее словам, в 2003 году в стране было сделано 16 912 абортов, в 2010 году – 26 801, в 2016 году - 34 569, в 2017 году - 37 618 абортов. Большего всего абортов сделали женщины до 29 лет.

Вейсалова отметила, что страны СНГ, несмотря на достаточное количество живорожденных детей, все еще стоят на высоком месте в мире по числу абортов.

По ее словам, 22 процента абортов в мире приходится на развитые страны, 78 процентов – на развивающиеся страны. В течение года в развитых странах делается 28 миллионов абортов, в развивающихся странах – 182 миллиона.

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире более 70 тысяч женщин умирает именно в результате аборта. Главной причиной этого является то, что женщины готовы сделать аборты, которые считаются рискованными.

Вейсалова также сказала, что врачи должны доводить до сведения беременных женщин информацию о последствиях аборта, а психологи – о психологических проблемах, к которым могут привести аборты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.