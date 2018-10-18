На Зыхском шоссе в Баку произошел обвал

18 октября 2018 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Зыхском шоссе в Баку произошел обвал.

Как говорится в четверг в сообщении Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, во время обвала обрушилась построенная вдоль дороги подпорная стена.

Другая часть стены набухла. На тротуарах заметны деформации и искривления.

Напомним, что вчера на улице Самеда Вургуна в Баку просела дорога.

Как сказали накануне в Госагентстве автомобильных дорог, около этой дороги строительная компания строит многоэтажное здание. Во время строительства опорные сваи не были забиты, в результате у края дороги просел участок шириной три и длиной 60 метров. Автодвижение по дороге не перекрыто. Изучается нанесенный ущерб, ведутся переговоры со строительной компанией, вполне вероятно, что ущерб будет полностью возмещен компанией.

А сотрудник строительной компании Нуран Гасанзаде сказал Trend, что опорные стены вокруг здания были сооружены правильно и вовремя.

"Главной причиной проседания дороги является просочившаяся из подземных труб вода. В настоящее время рабочие делают все возможное, чтобы устранить эту проблему", - сказал Гасанзаде.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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