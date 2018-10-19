В Азербайджане представлена новая версия портала virtualkarabakh.az (ФОТО)

19 октября 2018 21:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в пятницу представлена новая версия портала virtualkarabakh.az, разработанная молодежным общественным объединением информационно-коммуникационных технологий Virtual Qarabağ при поддержке министерства молодежи и спорта.

Выступивший на мероприятии председатель молодежного общественного объединения информационно-коммуникационных технологий Virtual Qarabağ, председатель Общественного совета по работе с молодежью при министерстве молодежи и спорта Нуреддин Мехтиев отметил, что в декабре 2013 года центр представил свой первый портал.

Мехтиев отметил, что общественное объединение Virtual Qarabağ создало новый портал, который является более модернизированным, более функциональным, и представляет его всем.

«В информационном обществе, в котором мы живем, очень важно предоставлять правильную информацию о нашей стране. Представленная молодежным общественным объединением ИКТ Virtual Qarabağ новая версия портала virtualkarabakh.az отвечает этим требованиям и выступает в качестве единой информационной платформы о Карабахе. Портал разработан в соответствии с современными требованиями по оригинальной программе и в современном дизайне», - добавил Мехтиев.

Председатель объединения отметил, что на портале размещена не только информация об истории, культуре, природе Карабаха и нагорно-карабахском конфликте, но также документальные фильмы, электронная продукция, мобильные приложения, виртуальные игры по Карабаху, инфографика, инфовидео, композиции карабахских ханенде, библиотека, карты, раздел интерактивного предложения.

«Представленный новый портал является обобщенным информационным ресурсом по Карабаху. На новом портале можно найти интересные материалы о Карабахе и наших исторических землях для всех членов общества – подростков, молодежи, людей средних лет и пожилых», - отметил Мехтиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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