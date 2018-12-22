В Азербайджане изменены сроки обучения в профшколах

22 декабря 2018 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пересмотрены сроки обучения в учреждениях профессионального образования по группам, сообщает в субботу Trend.

В связи с этим были внесены изменения в «Сроки завершения образовательных программ (куррикулумов)», утвержденные решением Кабинета министров от 4 июня 2010 года.

Согласно этим изменениям, срок обучения в группах, организуемых для лиц, окончивших девять классов и получающих начальное профессиональное образование, составит один год, для получающих техническое профессиональное образование - два года.

Срок обучения в группах, организуемых для лиц, окончивших одиннадцать классов и получающих начальное профессиональное образование, составит шесть месяцев, для получающих техническое профессиональное образование– один год. Срок обучения в группах, организуемых для лиц, окончивших одиннадцать классов и получающих высшее техническое профессиональное образование, составит четыре года.

Срок обучения в группах, организуемых для окончивших девять классов и получающих высшее техническое профессиональное образование, составит три года. Срок обучения на курсах по повышению квалификации переподготовки за счет средств работодателей и частных лиц, проводимых для тех, кто завершил общее среднее и полное среднее образование и имеет определенные теоретические и практические навыки в производстве и в других сферах деятельности, составит до шести месяцев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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