В этом году в Баку будет установлено 240 новых рекламных носителей

9 января 2019 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В течение этого года в Баку планируется разместить 240 новых рекламных носителей, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственного рекламное агентство Азербайджана (ADRA).

По информации Агентства, на центральных улицах и проспектах Баку, в том числе на проспектах Нефтяников, Гейдара Алиева, улицах Юсифа Сафарова, Зарифы Алиевой и др. установлено 30 рекламных носителей, а непригодные для использования заменены новыми.

Как сообщили в Агентстве, при заказе этих носителей учитывался климат столицы и регионов страны. Новые рекламные конструкции, их стекла и led-экраны выносливы к ветреной погоде и любым климатическим условиям.

В Агентстве отметили, что в результате проведенных исследований в Баку на первоначальном этапе планируется замена около 1000 рекламных носителей. В течение этого года планируется разместить 240 новых рекламных носителей. Затем процесс будет продолжен поэтапно, и наряду со столицей, продолжится в регионах страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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