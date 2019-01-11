В центральной штаб-квартире правящей партии Азербайджана состоялась демонстрация фильма, посвященного борьбе с религиозным радикализмом (ФОТО)

11 января 2019 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в центральной штаб-квартире правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) молодежи был продемонстрирован документальный фильм "Oxu", посвященный борьбе с религиозным радикализмом, и снятый по заказу Госкомитета по работе с религиозными структурами, сообщает в пятницу Trend.

После просмотра состоялись обсуждения по фильму.

«В фильме на примере фактов показана сущность такого явления, как религиозный радикализм, и отражена работа, которая проводится в Азербайджане против религиозного радикализма», - сказал председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы.

В последнее время радикальные религиозные группы пытаются нарушить общественно-политическую стабильность, создать противостояние в отдельных странах, сказал Гурбанлы, добавив, что это можно увидеть на примере Сирии, Ирака, Афганистана и других стран.

«Радикальные религиозные группы крайне опасны, поэтому в данном направлении должны предприниматься серьезные упреждающие меры. Соответствующие государственные структуры предпринимают необходимые шаги в связи с этим», - сказал Гурбанлы.

Он также отметил, что в этом году при поддержке Фонда пропаганды духовных ценностей будет реализован ряд проектов, предусматривающих съемку видеороликов, документальных фильмов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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