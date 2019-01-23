В Азербайджане разрабатывается механизм стимулирования работодателей

23 января 2019 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Государственное агентство по профессиональному образованию Азербайджана разрабатывает механизм стимулирования работодателей в соответствии со стратегической дорожной картой по развитию профессионального образования и обучения.

Об этом в среду во время выступления на конференции на тему "Занятость молодежи: взгляды работодателей, вызовы и перспективы" сказал заведующий отделом госагентства Замин Бадирханов, сообщает Trend.

По его словам, данный механизм будет касаться работодателей, которые сотрудничают с учреждениями профессионального образования и обучения.

Бадирханов отметил, что планируется предоставлять льготы в зависимости от уровня сотрудничества работодателей.

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане впервые был принят закон "О профессиональном образовании", который предусматривает предоставление льгот в финансовой, правовой и других сферах для стимулирования работодателей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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