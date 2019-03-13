В Азербайджане поднят вопрос о реабилитационных центрах для детей-аутистов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане около шести тысяч детей страдают аутизмом.

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам науки и образования сказала член комитета Сона Алиева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, для детей-аутистов устанавливаются группы инвалидности: «Когда мы говорим о детях с ограниченными возможностями здоровья, то не учитываем детей-аутистов, то есть, где они должны учиться, как будут определяться критерии для их обучения. Для детей-аутистов нет реабилитационных центров».

Алиева отметила, что в будущем в мире аутизмом будут страдать трое из десяти детей: «В Азербайджане тоже растет число детей, больных аутизмом».

Многие из шести тысяч детей-аутистов проходят обучение на дому, добавил глава комитета Иса Габиббейли.

По его словам, в Азербайджане дается юридическая гарантия на все возможности инклюзивного образования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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