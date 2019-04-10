Во время пожара в Баку пострадали семь человек - минздрав

10 апреля 2019 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время пожара, произошедшего сегодня в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку, медицинская помощь была оказана семи жильцам общежития, сообщили в среду Trend в минздраве Азербайджана.

В министерстве сообщили, что находящиеся на месте две бригады скорой помощи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь: «Трое из них мужчины, трое – женщины, и один ребенок»,

Отметим, что сегодня в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Баку произошел пожар, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

На место были привлечены пожарные бригады.

На место происшествия были отправлены две бригады скорой помощи, нескольким лицам оказана медицинская помощь, сообщил в среду Trend глава пресс-службы минздрава Парвиз Абубекиров.

«Во время пожара 45-летний мужчина - Мястанов Кязым Севиндил оглу (1960 года), испугавшись огня, выбросился из окна здания. Его состояние оценивается как тяжелое, он госпитализирован в третью городскую клиническую больницу».

Пожар был потушен.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Прошлый пожар в общежитии в Баку был совершен умышленно - Госкомитет
Происшествия 14:06
Пожар в общежитии в Баку потушен
Происшествия 12:26
Свыше 70 предпринимателей вывезли товары из уцелевших во время пожара складов в т/ц «Диглас» в Баку
Бизнес 9 апреля 11:26
Около 5 тыс. га леса горят на Дальнем Востоке
Россия 8 апреля 05:38
Пожар на подземной парковке в Москве, сотни человек эвакуированы
Россия 7 апреля 12:37
Около 3,5 тыс. га лесов горит в России
Россия 7 апреля 08:45
Лента новостей
Армия Хафтара заявила об установлении контроля над военной базой в 40 км от Триполи
В мире 14:28
В Азербайджане большая часть ипотечного кредитования приходится на молодые семьи
Финансы 14:24
В работе YouTube произошел сбой
В мире 14:19
Оглашены объемы ипотечного кредитования в Азербайджане
Финансы 14:19
В Иране разбился вертолет, есть погибший и раненые
Общество 14:13
В Индии десять человек погибли при обрушении в строящемся туннеле
В мире 14:09
Прошлый пожар в общежитии в Баку был совершен умышленно - Госкомитет
Происшествия 14:06
Тяжелая промышленность Азербайджана выйдет на новый уровень
Бизнес 14:04
Твердая часть ядра Земли оказалась неожиданно молодой, выяснили ученые
В мире 14:04