Во время пожара в Баку пострадали семь человек - минздрав

БАКУ /Trend/ - Во время пожара, произошедшего сегодня в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку, медицинская помощь была оказана семи жильцам общежития, сообщили в среду Trend в минздраве Азербайджана.

В министерстве сообщили, что находящиеся на месте две бригады скорой помощи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь: «Трое из них мужчины, трое – женщины, и один ребенок»,

Отметим, что сегодня в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Баку произошел пожар, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

На место были привлечены пожарные бригады.

На место происшествия были отправлены две бригады скорой помощи, нескольким лицам оказана медицинская помощь, сообщил в среду Trend глава пресс-службы минздрава Парвиз Абубекиров.

«Во время пожара 45-летний мужчина - Мястанов Кязым Севиндил оглу (1960 года), испугавшись огня, выбросился из окна здания. Его состояние оценивается как тяжелое, он госпитализирован в третью городскую клиническую больницу».

Пожар был потушен.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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