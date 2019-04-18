В Азербайджане вернули в строй крупнейшую на Каспии баржу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершен ремонт баржи STB-1, состоящей на балансе Каспийского нефтяного морского флота, действующего в составе ЗАО Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Пароходство, работы проводились на судоремонтном заводе Биби Эйбят. После ремонта плавсредство было передано экипажу и представителям морского регистра. Баржа водоизмещением 18 тысяч тонн самая крупная на Каспийском море - уже сошла с ремонтной верфи и отправлена в порт-базу нефтяного флота. С ее помощью транспортируются крупногабаритные опорные блоки для строительства стационарных морских платформ.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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