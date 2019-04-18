В Азербайджане вернули в строй крупнейшую на Каспии баржу (ФОТО)

18 апреля 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершен ремонт баржи STB-1, состоящей на балансе Каспийского нефтяного морского флота, действующего в составе ЗАО Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Пароходство, работы проводились на судоремонтном заводе Биби Эйбят. После ремонта плавсредство было передано экипажу и представителям морского регистра. Баржа водоизмещением 18 тысяч тонн самая крупная на Каспийском море - уже сошла с ремонтной верфи и отправлена в порт-базу нефтяного флота. С ее помощью транспортируются крупногабаритные опорные блоки для строительства стационарных морских платформ.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Baku Shipyard может приступить к строительству новых судов (Эксклюзив)
Бизнес 22 сентября 2018 07:17
Baku Shipyard может приступить к строительству новых судов (Эксклюзив)
Бизнес 12 сентября 2018 10:28
Передовые решения по подготовке специалистов, работающих в море: Каспар организовал пресс-тур для СМИ (ФОТО)
Общество 18 июля 2018 19:18
Азербайджан и Иран договорились развивать сотрудничество в сфере судоходства
Бизнес 11 ноября 2016 12:18
На Каспии заработает новое транспортно-буксирное судно
Энергетика 24 ноября 2015 16:47
В Астрахани открылось представительство Азербайджанского каспийского морского пароходства (ФОТО)
Бизнес 17 ноября 2015 15:41
Лента новостей
Путин встретится с Ким Чен Ыном во второй половине апреля в России
В мире 15:19
Таджикистан экспортировал продукцию легкой промышленности на сумму $44,4 млн.
Центральная Азия 15:17
Кыргызстан и Афганистан создают совместную межправкомиссию по торгово-экономическому сотрудничеству
Центральная Азия 15:14
В Наримановском районе Баку создается современная дорожная инфраструктура (ФОТО)
Общество 15:13
В Азербайджане водитель сбил всадника на лошади
Происшествия 15:05
Казахстанские банки значительно сократили финансирование агросектора
Бизнес 15:01
Названы сроки начала разработки второй фазы Генплана Баку
Финансы 15:01
Проекты по выпуску локализованной продукции в Узбекистане сократились почти на 30%
Бизнес 14:58
Азербайджанские таможенники пресекли попытку ввоза контрабандной водки и сигарет
Происшествия 14:54