В БГУ прошел семинар "Springer Nature Author Workshop" (ФОТО)

18 апреля 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялся семинар «Springer Nature Author Workshop», в котором принял участие и посол Турции Эркан Озорал. Авторский семинар был организован БГУ и международным издательством «Springer Nature», сообщает в четверг Trend со ссылкой на вуз.

Ректор Эльчин Бабаев сообщил об издательстве «Springer-Nature», в котором издаются ведущие мировые журналы: учреждение оказывает высококачественный сервис всем исследователям и ставит целью способствовать развитию научных исследований и помочь в издании их результатов. Говоря о важности научных исследований, проводимых в Азербайджане на международном уровне и публикации научных результатов в журналах с импакт-фактором, ректор подчеркнул значимость написания научных статей в соответствии с современными стандартами, отметил, что сотрудничество с издательством «Springer-Nature» будет полезным.

Эльчин Бабаев поделился своими взглядами на то, как поднять уровень журналов БГУ до международных стандартов и современных требований, строить сотрудничество с «Springer-Nature» и другими подобными организациями. В то же время ректор коснулся вопросов правильного оформления статей, получения конкурентоспособных результатов, опознания «диких журналов», созданных для обмана ученых, выбора авторитетных журналов.

Руководитель «Springer-Nature» по лицензированию Мерве Окур Карагюлле, говоря о компании, сказала, что она является ведущим в мире академическим издательством, которое оказывает услуги исследователям. Мерве Окур Карагюлле отметила, что большинство статей из Азербайджана, представляемых в издательство, касаются физики, химии и математики. По ее словам, по количеству опубликованных статей Министерство образования, а также БГУ с 565 статями, находятся среди лидеров.

Региональный директор компании Шахин Гирай провел обучающий семинар по совместному сотрудничеству, эффективной координации и процессу презентации научной статьи.

Затем даны ответы на вопросы, и решено, что семинар будет иметь продолжение.

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