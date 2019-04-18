В Азербайджане сохранится нестабильная погода

18 апреля 2019 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами морось, вечером ожидаются дожди, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Временами усиливающийся ветер днем сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится 763 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливни, возможен град, в горных территориях снег. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью 5-10, днем 10-15 тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 3-8 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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