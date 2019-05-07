В Шамахинском районе не зарегистрирована школа, находящаяся в аварийном состоянии – глава ИВ

7 мая 2019 15:49 (UTC+04:00)

ИСМАИЛЛЫ /Trend/ - После землетрясения, произошедшего в Шамахинском районе, был осмотрен ряд социальных объектов, и не зарегистрирована школа, находящаяся в аварийном состоянии.

Об этом, во время отчетного брифинга по проведенным в течение трех месяцев работам по устранению последствий землетрясений, произошедших пятого февраля в Агсуинском, Исмаиллинском, Шамахинском районах, сказал глава ИВ Шамахинского района Таир Мамедов, сообщает во вторник Trend.

По словам главы ИВ, определенные последствия землетрясения выявлены только в здании второй городской школы Шамахы: «Поэтому учащиеся продолжают учебный процесс в безопасном крыле школы».

Глава ИВ Исмаиллинского района Мирдамат Садыхов отметил, что комиссия приняла решение о строительстве новой средней школы в селе Герайбейли.

По словам Садыхова, в ряде сел при непосредственной поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» строится ряд социальных объектов.

Напомним, что пятого февраля в 23:31 по местному времени в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской станции – на территории Исмаиллы произошло землетрясение.

Согласно данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение ощущалось в эпицентре силой шесть баллов, а в прилегающих районах – 3-5 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе.

Шестого февраля в 02:34 по местному времени в восьми километрах юго-западнее Пиргулинской станции – на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение силой три балла.

Еще один подземный толчок был зарегистрирован в 04:25 по местному времени.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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