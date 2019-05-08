Исполнительный директор Lightsource BP Ник Бойл посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча между профессорско-преподавательским составом, студентами БВШН и исполнительным директором Lightsource BP Ником Бойлем, сообщает в среду Trend со ссылкой на вуз.

Основной целью встречи стала передача информации студентам БВШН о проделанной работе относительно рационального использования солнечной энергии, проведение дискуссий о перспективах будущей деятельности компании в Азербайджане. На встрече присутствовал вице-президент ВР Бахтияр Асланбейли.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал гостя и отметил, что компании подобные Lightsource BP работающие в сфере солнечной энергии способны адаптировать свои научные достижения в деловой среде. В мире, где идет процесс глобализации такая практика весьма полезна как для студентов, так и для экспертов, работающих с солнечной энергией.

Исполнительный директор Lightsource BP Ник Бойл сообщил, что компания специализируется в области проектов по солнечным (фотоэлектрическим) панелям. Он подчеркнул, что у всех должен быть доступ к источникам устойчивой энергии.

Ник Бойл добавил, что сотрудники компании ускорили процесс доступа к низкому содержанию углерода и достигли увеличения солнечной энергии на мировом уровне. По его словам основной целью компании является доведение солнечной энергии до уровня 10 GVt и внесение тем самым своего вклада в обеспечении безопасного будущего в данной сфере до 2023 года.

Во время встречи студенты БВШН получили возможность задавать вопросы гостю. По окончанию встречи была снята памятная фотография с гостями.

Ректор Эльмар Гасымов вручил Нику Бойлу плакет почетного гостя БВШН. Затем гости поближе познакомились с кампусом высшей школы.

Являясь компаньоном ВР компания Lightsource в основном работает в области проектов долгосрочного управления солнечными (фотоэлектрическими) панелями, их развития и финансирования, являясь мировым лидером в этой сфере. Компания предоставляет коммунальные услуги, услуги в сфере образования, в городах, управлениях, корпорациях, промышленности, земельном и сельском хозяйстве.

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