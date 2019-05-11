В Загатале выпало около 60 мм осадков

11 мая 2019 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром больше всего осадков выпало в Загатале – 58 миллиметров, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

По информации на 08:00 часов, в большинстве регионов республики шли дожди, в отдельных районах - ливни.

На Абшеронском полуострове, в поселках Забрат и Бина утром выпало 0,4 миллиметра осадков, в поселке Маштага – один миллиметр, в Баку – три миллиметра.

Сегодня днем дожди в большинстве районов прекратятся.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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