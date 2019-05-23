В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки спортсменов-участников предстоящего 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые пройдет в Баку 24-26 мая. На трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В первый день Чемпионата Европы, 24 мая, пройдут квалификационные соревнования среди юниоров - индивидуальная программа среди женщин и мужчин, трио, смешанные пары, группы, аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди юниоров.

Во второй день, 25 мая, пройдут квалификационные соревнования среди взрослых гимнастов - индивидуальная программа среди женщин и мужчин, трио, смешанные пары, группы, аэро-данс. Во второй день будут названы победители в командном зачете среди взрослых гимнастов.

В заключительный день соревнований, 26 мая, пройдут финалы среди юниоров и взрослых гимнастов.

Отметим, что в Чемпионате Европы по аэробной гимнастике примут участие более 400 спортсменов из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

Trend представляет читателям фоторепортаж с тренировки.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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