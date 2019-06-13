Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания детского приюта "Ümid yeri" в Баку (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в четверг приняла участие в открытии нового здания детского приюта "Ümid yeri" в поселке Бина Хазарского района Баку.

ввиду того, что старое здание детского приюта «Умид йери» не отвечало современным требованиям, Фондом Гейдара Алиева было построено новое здание.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в здании. Руководитель учреждения Нигяр Мансимова проинформировала Мехрибан Алиеву о деятельности детского приюта «Умид йери».

Было отмечено, что детский приют был учрежден в 1997 году. Здесь живут лица до 18 лет. За время пребывания в приюте им предоставляется правовая, моральная, социальная и медицинская помощь, оказывается поддержка адаптации детей в общество и получению ими образования.

Для формирования вкуса, развития талантов и способностей жителей приюта в учреждении созданы различные творческие мастерские – ковроткаческая, изобразительного искусства, прикладных работ.

Президенту Фонда Гейдара Алиева была подарена картина «Войлок», созданная с участием детей.

Двухэтажное здание учреждения рассчитано на 53 места. Новое здание позволило создать отделения для мальчиков, девочек и малолетних детей. Все комнаты оснащены современным оборудованием. В детском приюте созданы спальни, классные комнаты, кабинеты информатики, зоны развлечений и отдыха для эффективного проведения жителями своего досуга.

Затем Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась и побеседовала с обитателями детского приюта. Десятилетний Омар Мусаев отметил, что ему нравятся условия, созданные в новом здании. Он сказал, что здесь есть все возможности для получения образования, интересного проведения досуга. От имени обитателей приюта он выразил признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за проделанную работу. Поинтересовавшись пожеланиями детей, президент Фонда Гейдара Алиева сказала, что снова придет в гости к жителям приюта. Мехрибан Алиева отметила, что основная обязанность детей, обеспеченных сегодня всеми необходимыми условиями, - хорошо учиться. Маленькие обитатели учреждения рассказали Первому вице-президенту о том, что любят музыку, рисование, исполнили песни.

Фонд Гейдара Алиева реализует различные проекты, связанные с детьми. Фонд, определивший благотворительность, всестороннюю заботу о подрастающем поколении, реализацию различных гуманитарных акций в качестве приоритетных направлений своей деятельности, осуществляет важные проекты для улучшения условий жизни обитателей детских учреждений столицы. Строительство нового здания для детского учреждения «Умид йери» - одна из мер, осуществленных в этом направлении.

Двор приюта благоустроен, заложена зона озеленения.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева пожелала детскому приюту «Умид йери» успехов в деятельности.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.