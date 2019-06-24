Представители Softprom by ERC посетили Бакинскую высшую школу нефти

24 июня 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) была проведена встреча с представителями компании Softprom by ERC, сообщает Trend со ссылкой на вуз.

На встрече, на которой приняли участие генеральный менеджер компании Softprom by ERC по Азербайджану, Грузии и Туркменистану Олег Чечнев, менеджер по развитию бизнеса компании Эльшан Маджидов, заведующая кафедрой инженерии автоматизации процессов БВШН Наиля Аллахвердиева и профессорско-преподавательский состав кафедры, широко обсуждалось создание эффективного сотрудничества с высшей школой.

Поприветствовав гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил тесное сотрудничество, существующее между высшей школой и функционирующими в Азербайджане многочисленными местными и зарубежными компаниями.

Ректор также довел до сведения гостей, что в БВШН скоро состоится открытие Академии по информационно-коммуникативным технологиям (ИКТ), и что она в дальнейшим сыграет важную роль в подготовке студентов БВШН, обучающихся по специальности инженерия автоматизации процессов, в качестве высококвалифицированных специалистов.

Он в частности подчеркнул важность сотрудничества с компанией Softprom by ERC для организации курсов и трейнингов по ИКТ в целях повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в области автоматики.

Генеральный менеджер компании Softprom by ERC по Азербайджану, Грузии и Туркменистану Олег Чечнев сказал, что созданный компанией образовательный центр проводит курсы по информационной безопасности с такими производителями как EC-Council, ISC, ISACA, IAPP, CompTIA.

Он также отметил, что в будущем в результате сотрудничества с БВШН, сотрудники компании вместе со студентами БВШН, обучающимися по специальности инженерия автоматизации процессов смогут организовывать курсы относительно новшеств в области информационных технологий, программного обеспечения и информационной безопасности.

По окончании встречи гости ознакомились с кампусом БВШН и созданными там условиями.

Компания была создана в 1999 году. В основном сотрудничая с производителями, специализирующимся в области информационной безопасности, компания функционирует в странах СНГ и Восточной Европе.

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