Сиявуш Гейдаров: враждебные силы пытаются импортировать в Азербайджан чуждую религиозную идеологию

БАКУ /Trend/- Состоялся семинар на тему «Религиозный экстремизм как источник угрозы социальным и нравственным ценностям», организованный Государственным комитетом по работе с религиозными структурами, совместно с исполнительной властью Габалинского района.

Как сообщает во вторник Trend, в семинаре-совещании приняли участие руководство структур-организаторов, ответственные сотрудники отдела Администрации Президента по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии, Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности, представители исполнительных и правоохранительных органов Габалинского, Исмаиллинского, Агсуинского и Огузского районов, а также представители Управления мусульман Кавказа и общественные деятели.

Заместитель председателя Госкомитета Сиявуш Гейдаров, говоря о социально-политической стабильности, мире и гармоничных отношений в Азербайджане государства и религии, отметил, что они могут быть примером для всего мира, а толерантность и мультикультурализм вошли в традицию совместного существования. По его словам, сохранение этой образцовой модели и передача её новым поколениям является обязанностью каждого гражданина Азербайджана.

Гейдаров сообщил, что многие страны мира в настоящее время подвержены губительному влиянию религиозного экстремизма и терроризма. Из-за террористических актов во многих частях мира подрывается общественная стабильность, происходят гражданские беспорядки, миллионы людей живут в положении беженцев и перемещенных лиц. Религия, призванная нести мир и благоденствие в общество, в руках террористов и религиозных экстремистов, напротив, создает угрозу безопасности государства. В этой связи необходимо донести важную роль, которую религия играет в человеческой морали, поведении и общественном сознании, и направить ее на правильный путь, подчеркнул он.

Представитель Госкомитета обратил внимание слушателей на то, что сегодня долг и исключительное право государства - решать религиозные проблемы не только с точки зрения прав человека и национально-нравственных ценностей, но и с точки зрения безопасности страны и общества. Государство несет прямую ответственность за религиозную ситуацию в стране и безопасность граждан.

По его словам, силы, не желающие развития страны, пытаются ввезти в страну чужеродную религиозную идеологию, оказывать воздействие на Азербайджан, как в политической, так и в религиозной сфере.

«Мы хотим, чтобы в Азербайджане укоренялись исламские ценности, чтобы в нашей жизни ислам существовал как фактор морали. Наш народ и дальше не даст возможности использования исламской религии в политических целях, в качестве источника предрассудков и религиозного радикализма. Каждый из нас должен работать над тем, чтобы защитить граждан страны, особенно молодежь, от внешнего воздействия», - сказал Гейдаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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