На пляжах Баку осуществляются рейды (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В связи с началом пляжного сезона Департамент торговли и услуг исполнительной власти города Баку провел осмотр ряда пляжей в районах столицы.

Как сообщили Trend в Департаменте, в связи с жаркой погодой, наблюдается массовый поток местных жителей, а также зарубежных туристов на столичные пляжи.

В связи с этим Департамент оповещает жителей и гостей столицы, что вход на пляжи и прибрежную зону бесплатен. Департамент добавил, что для создания необходимых условий для отдыха гостей и жителей столицы соответствующими структурами принимаются необходимые меры.

Однако, проведенные наблюдения, а также обращения граждан свидетельствуют, что в ряде случаев у граждан все еще необоснованно требуют плату за вход на пляжи.

Для расследования поступивших обращений и устранения негативных фактов сотрудники Департамента провели рейды на пляжах Шыхова в Сабаильском районе, Говсан в Сураханском районе, а также на пляжах Тюркан, Зиря и Мардакян Хазарского района.

Согласно заявлению департамента, во время осмотра зафиксирован ряд недостатков, в том числе в некоторых пляжах за вход требуется плата.

"Рейд направлен на предотвращения подобных фактов, также необходимо повысить уровень услуг и общественной инфраструктуры". В ходе рейда в некоторых пляжах были убраны шлагбаумы, предприниматели предупреждены о том, что платными могут быть только оказываемые услуги. Недостатки были обнаружены на пляжах Тюркана и Шыхова, также устранены недостатки на пляже Пиршаги. Рейды будут продолжаться, и общественность будет информироваться об их результатах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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