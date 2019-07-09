Начинается прием в Центр профобразования по корейским стандартам обучения

9 июля 2019 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась пресс-конференция по приему студентов на 2019-2020 учебный год в новый Центр профобразования, созданного на базе Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям на основе стандартов образования Республики Корея, сообщает во вторник Trend.

На пресс-конференции директор Центра Рашад Ханларов рассказал и правилах приема, и направлениях деятельности центра.

Было отмечено, что желающие поступить в этот центр должны пройти регистрацию на сайте заведения: http://bsiic.edu.az/, который продолжится до 25 июля.

Конкурс состоит из двух туров - оценки электронных заявлений и собеседования.

После проверки информации на соответствие в заявлениях кандидатов, прошедших регистрацию лица, отвечающие требованиям (кандидаты с высокими оценками по полному среднему образованию и техническим предметам), будут приглашены в следующий тур, в котором им будут заданы задания по выбранным специальностям.

Окончательные результаты конкурса будут объявлены 14 августа.

В оснащенном самой современной материально-технической базой центре можно получить образование в годовой программе по восьми специальностям - «фрезеровщик», «мастер автомобильной диагностики и ремонта», «мастер по наладочным работам в промышленности», «электромонтер», «строитель», «программист», «мастер автоматики».

Центр является первым пилотным учебным заведением, созданным на основе стандартов образования Республики Корея в соответствии с соглашением между правительствами Азербайджана и Республики Корея. Центр уже приступил к сотрудничеству с ведущими промышленными предприятиями Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекско-корейское СП открывает тендер на закупку пробойников
Тендеры 09:42
Власти Японии не собираются снимать торговые ограничения с Южной Кореи
Другие страны 05:50
Президент Южной Кореи призвал Японию отменить экспортные ограничения
Другие страны 8 июля 12:24
Узбекистан впервые экспортировал фасоль в Республику Корея
Бизнес 8 июля 11:27
Сеул направит делегацию в Токио для обсуждения торговых ограничений
Другие страны 8 июля 11:04
Сеул и Вашингтон не обсуждают возобновление работы Кэсонского технопарка на границе с КНДР
Другие страны 5 июля 12:20
Лента новостей
Власти Китая приговорили к смертной казни водителя, въехавшего в толпу школьников
Другие страны 13:16
Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении новые дорожные знаки
Общество 13:10
Турция столкнулась с угрозой нелегальной миграции - Эрдоган
Турция 13:10
Парламент Азербайджана увеличил денежное обеспечение судей
Политика 13:08
КТК-Казахстан закупает электрооборудование
Тендеры 13:03
Азербайджанский дизайнер из Лондона представила "Висячие сады Вавилона" на Неделе моды в Париже (ФОТО)
Стиль 13:03
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер
Тендеры 13:02
Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении поправки в госбюджет на 2019 г
Экономика 13:02
Парламент Азербайджана одобрил поправку в закон по повышению трудовой пенсии
Политика 13:00